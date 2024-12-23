اجراء حكومي لشمول كل المؤسسات العامة والخاصة بالدفع الالكتروني

نيوز – اقتصادي

بحث الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، شمول كل المؤسسات العامة والخاصة بالدفع الالكتروني.

وقال قفي بيان ورد لـ نيوز، ان "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين ترأس الجلسة التاسعة والثلاثين لسنة 2024 للمجلس الوزاري للإقتصادوالتي عقدت في مبنى بحضور رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".

وأضاف ان "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".

وتابع ان "المجلس استضاف مدير عام المدفوعات في البنك المركزي لمناقشة وتقييم آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالتوجه نحو استخدام الدفع الإلكتروني بدل النقدي لجميع مؤسسات والقطاعين العام والخاص ودراسة تلك التجربة وتوسيعها لتشمل جميع الفعاليات الاقتصادية في عموم العراق".

وبين ان "المجلس ناقش ورقة العمل المقدمة من قبل بعض أعضاء حول السياسة المالية والنقدية في والسبل الكفيل بتطوير عجلة الاقتصاد وتعظيم الإيرادات واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية في ضوء المتغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة من خلال تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على واردات النفط من اجل استقرارا وديمومة الاقتصاد في العراق".



