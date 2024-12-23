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اجراء حكومي لشمول كل المؤسسات العامة والخاصة بالدفع الالكتروني
اقتصاد
2024-12-23 | 12:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,525 مشاهدة
السومرية
نيوز – اقتصادي
بحث
المجلس
الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، شمول كل المؤسسات العامة والخاصة بالدفع الالكتروني.
وقال
المجلس
قفي بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، ان "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس
المجلس
الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين ترأس الجلسة التاسعة والثلاثين لسنة 2024 للمجلس الوزاري للإقتصادوالتي عقدت في مبنى
المجلس
بحضور
نائب
رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف ان "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".
وتابع ان "المجلس استضاف مدير عام المدفوعات في البنك المركزي
العراقي
لمناقشة وتقييم آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالتوجه نحو استخدام الدفع الإلكتروني بدل النقدي لجميع مؤسسات
الدولة
والقطاعين العام والخاص ودراسة تلك التجربة وتوسيعها لتشمل جميع الفعاليات الاقتصادية في عموم العراق".
وبين ان "المجلس ناقش ورقة العمل المقدمة من قبل بعض أعضاء
المجلس
حول السياسة المالية والنقدية في
العراق
والسبل الكفيل بتطوير عجلة الاقتصاد وتعظيم الإيرادات واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية في ضوء المتغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة من خلال تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على واردات النفط من اجل استقرارا وديمومة الاقتصاد في العراق".
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