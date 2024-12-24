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لصالح الأردن ودول الخليج.. تحذيرات من تسريح 100 الف عراقي
اقتصاد
2024-12-24 | 03:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
7,777 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
حذر باحث ومختص في الجانب المالي والمصرفي مصطفى حنتوش، اليوم الثلاثاء، من تسريح 100 الف
عراقي
لصالح الأردن ودول الخليج.
وقال حنتوش لـ
السومرية
نيوز، ان "البنك المركزي
العراقي
لمم يجد حلولا حقيقة للحوالات وتوجه نحو ايقاف المنصة (fitr) وتسليم
الدولار
العراقي
الى (4) مصارف مملوكة لمستثمرين ومصارف (اردنية وخليجية ) والتي سوف تطلق رصاصة الرحمة على اجمالي النظام المصرفي
العراقي
ويصبح بمجمله معاقب مما سوف يسرح قرابة الـ100 الف عامل في القطاع الخاص المصرفي
العراقي
لصالح الاردن ودول الخليج".
وأضاف ان "استقرار سعر الصرف سيصبح صعبا بسب احتكار
الدولار
من قبل تلك المصارف وقد يسبب تذبذب جديد في سعر الصرف"،
مشيرا
الى ان "البنك المركزي
العراقي
فشل في
احدى
اهم السياسات المصرفية وهي سياسة تحقيق المنافسة في القطاع المصرفي والمحافظة على السيادة المصرفية".
وطالب البنك المركزي بالحلول الاتية:
1- تمديد العمل بالمنصة (fitr) بالتنسيق مع الادارة الجديدة للولايات المتحدة الامريكية .
2-كفالة المصارف العراقية لفتح حساب لها في المصارف المراسلة بالدولار ( ستي بنك / جي بي مورغن ) مثل ما فعلت دول المنطقة .
3- تحديد واعلان الية التعاون والتدقيق مع شركة ( ارنست اند يونغ ) بشأن الحوالات بالعملات الاخرى غير
الدولار
( يورو - يوان - ليرة - درهم ).
4-اعلان نتائج الاتفاق والتعاقد مع شركة ( اولفر وايمن) حول المصارف الـ28 المعاقبة وماهي مصيرها.
5-مفاتحة البنوك المركزية للدول ( تركيا - الامارات - الصين - الهند ) للموافقة على فتح فروع للمصارف العراقية للتحول من علاقة حوالات الى علاقة مصرفية في التجارة .
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