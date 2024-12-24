أغلى 5 دول عربية من حيث أسعار البنزين

نيوز – اقتصاد

تؤثر الأوضاع العالمية على أسواق النفط ويصل ذلك التأثير إلى الحكومة التي تحدد أسعار البنزين وفقا للتطورات التي تشهدها تلك الأسواق.

ورغم أن معظم تحصل على النفط الخام من الأسواق العالمية بأسعار شبه موحدة، إلى أن تشهد تفاوتا في الأسعار نتيجة السياسات الحكومية المتعلقة بدعم المحروقات، التي ينتج عنها تباين أسعار بيع البنزين بالتجزئة للمستهلك النهائي.

كما ترتبط أسعار البنزين بمعدلات الضرائب وحجم الموارد النفطية المحلية وحجم الاستيراد مقارنة بالاستهلاك، بحسب تقرير لـ"منصة الطاقة"، التي أشارت إلى أن بعض تستورد جميع احتياجاتها من الخارج، بينما تعتمد أخرى على استيراد كميات محددة.

ويقول التقرير السعر يقدر بـ1.24 دولار للتر "أوكتان - 95"، وفقا لآخر إحصائية في 9 كانون الحالي، مضيفا: "لكنه يجب الربط بين مستوى دخل الفرد في وسعر البنزين".

أغلى 5 عربية في أسعار البنزين

فلسطين: الأولى عربيا

سعر لتر "بنزين 95": 1.96 دولار.

سعر لتر "بنزين 98": 2.23 دولار.

الأردن: الثانية عربيا

سعر لتر "بنزين 98": 1.77 دولار.

سعر لتر "بنزين 95": 1.56 دولار.

سعر لتر "بنزين 90": 1.21 دولار.

المغرب: الثالث عربيا

متوسط سعر لتر البنزين: 1.35 دولار.

سوريا: الرابعة عربيا

سعر لتر "بنزين 95": 0.95 دولار.

سعر لتر "بنزين 90": 0.83 دولار.

تونس: الخامسة عربيا

سعر لتر "بنزين 98": 0.9 دولار.

سعر لتر "بنزين 95": 0.80 دولار.