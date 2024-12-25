واستقرت العقود الآجلة لخام عند 73.58 دولار للبرميل، بارتفاع 95 سنتا أو 1.3 بالمئة. واستقرت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي عند 70.10 دولار للبرميل، بارتفاع 86 سنتا أو 1.2 بالمئة.وقال محللو إف جي إي إنهم يتوقعون أن تتقلب أسعار النفط القياسية حول المستويات الحالية في الأمد القريب "مع انخفاض النشاط في أسواق الأوراق المالية خلال موسم العطلات والتزام المشاركين في بالبقاء على الهامش حتى يحصلوا على رؤية أكثر وضوحا لتوازنات النفط العالمية في عامي 2024 و2025، بحسب رويترز.