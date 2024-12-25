كم استلمت كردستان من الموازنة العامة لعام 2024 وماذا عن الرواتب؟

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها نيوز، ان "كردستان استلمت من الموازنة العامة لعام 2024 لغاية تشرين الماضي 10.901 ترليون دينار منها 7.687 ترليون دينار للرواتب ومع ذلك لم تصرف بعد رواتب موظفي الإقليم في شهر تشرين الثاني الماضي!!".ويعتبر ملف رواتب موظفي الإقليم أحد أبرز المشكلات العالقة بين وبغداد، حيث تؤكد الحكومة العراقية ضرورة نفطها إلى وأن يتم التصدير من خلالها، بينما ترفض حكومة ذلك، ما أدى الى قطع رواتب جزء كبير من موظفي الإقليم ودفعها إلى آخرين على شكل متقطع وغير منتظم منذ عام 2014، إلى أن توقفت المرتبات نهائياً في أكتوبر تشرين 2017 مع تداعيات استفتاء الانفصال.