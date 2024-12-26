ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية

وبحلول الساعة 16:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس لشهر فبراير المقبل (Comex) بنسبة 0.47% إلى 2647.80 دولار للأونصة.في حين صعدت العقود الفورية بنسبة 0.43% إلى 2628.10 دولار للأونصة، بحسب "بلومبرغ".وفي العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.07% إلى 108.1770 نقطة.