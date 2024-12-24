تخوف من عقوبات اقتصادية أميركية على العراق... وإجراءات المركزي لن تنفع!

تبدأ السنة المالية الجديدة في وقت يواجه فيه تحديات اقتصادية معقدة، في ظل الأوضاع المضطربة التي تمر بها المنطقة جراء الصراعات المستمرة. هذه الصراعات قد تؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة على العراق، خاصة إذا لم يستجب للشروط الأمريكية المقررة. وبالتالي، فإن الوضع الاقتصادي يظل في حالة من الترقب والتحدي، مع مخاوف من تأثيرات هذه العقوبات على مسار النمو والاستقرار في البلاد.ماذا قال مختصون بهذا الشأن لكادر في هذا التقرير؟