مع افتتاح البورصة.. أسعار الدولار ترتفع

نيوز – اقتصاد

تنشر نيوز، اليوم السبت 268 كانون الأول/ 2024 اسعار صرف الدولار، في بورصات والبصرة وأربيل.

بغداد: سعر البيع: 152,500 سعر الشراء: 151,000

أربيل: سعر البيع: 152,500 سعر الشراء: 151,750

البصرة: سعر البيع: 152,250 سعر الشراء: 151,000

