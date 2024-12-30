أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اليوم الاثنين 30 كانون الأول/ 2024اسعار صرف الدولار، في بورصات والبصرة وأربيل.



بغداد:

سعر البيع: 152,000

سعر الشراء: 151,250



أربيل:

سعر البيع: 152,000

سعر الشراء: 151,750



البصرة:

سعر البيع: 152,250

سعر الشراء: 151,500 وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

