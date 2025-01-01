العراق يوقف رسميا العمل بالمنصة الالكترونية.. هل سنشهد ارتفاعا جنونيا بالدولار؟

نيوز - اقتصادي

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن إيقاف العمل بآليات المنصة الإلكترونية المتعلقة ببيع .

وقال محافظ البنك المركزي عمار خلف، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إن "آلية العمل بالمنصة الإلكترونية المتعلقة بالتحويلات الخارجية توقف العمل بها، لكن تمويل التجارة الخارجية مستمر عن طريق بنوك المراسلة وفق آليات مختلفة توازي ما معمول به في دول العالم".

وأشار إلى "استمرار منح للمسافرين في المطارات وفق الآلية المعتمدة والتي تعد الأفضل في حصر حصول للمسافر".

يأتي هذا القرار كجزء من سلسلة إصلاحات تهدف إلى تسهيل الإجراءات المالية وتحفيز الاقتصاد، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات حول تأثيره المحتمل على استقرار سعر صرف الدينار أمام الأمريكي.

مفهوم المنصة الإلكترونية ودورها في استقرار العملة

المنصة الإلكترونية للتحويلات المالية هي آلية تم اعتمادها لضمان تنظيم التحويلات النقدية الأجنبية والحد من التلاعب بأسعار الصرف.

وتعمل المنصة على توثيق العمليات التجارية وتحويل الأموال من قبل المصارف والشركات المالية، مما يضمن رقابة أكثر فعالية على تدفقات العملة الصعبة داخل وخارج البلاد.

هذه المنصة ساهمت إلى حد كبير في تقليص الفجوة بين سعر الصرف وسعر السوق السوداء، حيث منعت العديد من عمليات غسيل الأموال والتهريب.

ولكن، مع قرار إلغاء هذه المنصة، تثار تساؤلات حول كيفية تنظيم السوق وإدارة التحويلات.

تأثير إلغاء المنصة على سعر

1- زيادة الطلب على في السوق السوداء، فمع غياب المنصة الإلكترونية، قد يزداد الطلب على في السوق السوداء نتيجة غياب آليات الرقابة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف خارج القنوات الرسمية.

2- ضعف الثقة في الدينار، حيث ان إلغاء المنصة قد يُضعف الثقة بالدينار العراقي، خاصة إذا لم تُوضع بدائل فعالة لضمان استقرار السوق. ضعف الثقة يعني احتمالية سحب المواطنين والمستثمرين أموالهم بالدينار وتحويلها إلى كملاذ آمن.

3-تأثير التهريب وغسيل الأموال، حيث ان الغاء المنصة يمكن يلغي الرقابة الصارمة على عمليات تهريب وقد تتسع ممارسات التهريب وغسيل الأموال، مما يرفع الطلب على بشكل كبير ويؤثر على احتياطيات البنك المركزي.



4-اعتماد السوق على العرض والطلب، فمع إلغاء المنصة، قد يصبح سوق العملات أكثر تأثراً بالعرض والطلب المباشر. وهذا قد يؤدي إلى تقلبات شديدة في سعر الصرف، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية غير المستقرة.

احتمالات مواجهة ارتفاع

1- تفعيل أدوات رقابية بديلة

ويمكن أن تعتمد الحكومة والبنك المركزي على أدوات رقابية أخرى مثل تعزيز دور المصارف المحلية ووضع قيود صارمة على التحويلات الأجنبية.

2-زيادة الاحتياطيات من

وقد يلجأ البنك المركزي إلى ضخ المزيد من الدولارات في السوق لتلبية الطلب والحفاظ على استقرار السعر.

3- تعزيز الاستثمارات المحلية

من خلال تشجيع الاستثمار وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، يمكن تخفيف الضغط على وتعزيز قوة الدينار.

4-التعاون مع المنظمات الدولية

قد تتعاون الحكومة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي لوضع خطط اقتصادية تساهم في استقرار السوق.



قرار إلغاء المنصة الإلكترونية للتحويلات المالية يمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد العراقي، وقد يكون له تأثيرات مباشرة على سعر صرف أمام الدينار. لتحقيق استقرار اقتصادي في المرحلة المقبلة، سيكون من الضروري اتخاذ تدابير استباقية لتعويض غياب المنصة وضمان استمرارية الرقابة على السوق المالي.

التوازن بين تسهيل الإجراءات الاقتصادية وحماية العملة الوطنية سيكون العامل الحاسم في تحديد نجاح هذا القرار وآثاره على المواطنين والمستثمرين.