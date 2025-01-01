أسعار الدولار مع الاغلاق

نيوز – اقتصاد

تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في وأربيل مع اغلاق البورصة مساء اليوم الاربعاء من كانون الثاني 2025.

بغداد: - سعر البيع: 152,500 دينار مقابل 100 دولار. - سعر الشراء: 150,500 دينار مقابل 100 دولار. أربيل:

- سعر البيع: 151,500 دينار لكل 100 دولار. - سعر البيع: 151,500 دينار لكل 100 دولار. - سعر الشراء: 151,250 دينارًا مقابل 100 دولار.

