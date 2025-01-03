اعلى مستوى منذ شهرين.. أسعار النفط تواصل خطف المكاسب

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 76.15 دولار للبرميل بعد أن استقرت عند أعلى مستوياتها منذ 25 أكتوبر تشرين يوم الخميس، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 73.38 دولار للبرميل بعد أن أغلق يوم الخميس عند أعلى مستوى له منذ 14 أكتوبر تشرين .ويتجه كلا العقدين لتسجيل زيادة أسبوعية لهما بعد المستثمرين من العطلات، وهو ما أدى إلى تحسن سيولة التداول.اختتم نشاط المصانع في آسيا وأوروبا والولايات عام 2024 على نحو ضعيف مع تراجع التوقعات للعام الجديد بسبب تنامي المخاطر التجارية الناجمة عن دونالد ترامب الوشيكة إلى رئاسة الولايات والتعافي الاقتصادي الهش في الصين.