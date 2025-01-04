أسعار الدولار اليوم

نيوز – اقتصادي

تنشر نيوز، اليوم السبت، أسعار صرف الدولار، في بورصات والبصرة وأربيل.



بغداد: سعر البيع: 152,500 سعر الشراء: 151,500 أربيل: سعر البيع: 152,000 سعر الشراء: 151,500

البصرة: سعر البيع: 152,000 سعر الشراء: 151,500

