هام للعراقيين.. تعليق حكومي عن رواتب الموظفين

نيوز – اقتصاد

أكد محافظ البنك المركزي، علي العلاق، عدم وجود أي مشكلة مالية تهدد رواتب الموظفين.

وقال العلاق في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إنه "لا توجد أي مشكلة مالية تهدد رواتب الموظفين ولدينا إمكانيات وموارد كبيرة"، مشيرا الى أن "احتياطيات البنك المركزي عالية وقادرة على تغطية الطلب على الدولار".

وأضاف، أن "آلية منح للمسافر أمنت وصوله للمستفيد حصراً "، مشيرا الى ان "سعر الصرف الموازي لم يعد سعراً تأشيرياً بشيء".

ولفت الى أن "الحوالات الواردة تخضع لقرار حصر التعامل بالدينار، وسمحنا للمصارف باستيراد وتمكنا الحد من عمليات التهريب".