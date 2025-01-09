المخزونات الامريكية تخفض أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي

نيوز-اقتصاد



تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، نتيجة زيادات كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة، فيما تعاكسها توقعات بزيادة الطلب على الوقود في الشتاء ومخاوف من تقلص الإمدادات مما تسببت بالحد من الانخفاض بشكل اكبر.





وانخفضت العقود الآجلة لخام سنتات إلى 76.08 دولار للبرميل وهبطت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 73.21 دولار، وانخفض كلا السعرين بنحو 0.1% عن الجلسة السابقة.



وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من 1% يوم الأربعاء مع ارتفاع وارتفاع مخزونات الوقود في بما يفوق التوقعات مما أثر على الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام سنتات إلى 76.08 دولار للبرميل وهبطت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 73.21 دولار، وانخفض كلا السعرين بنحو 0.1% عن الجلسة السابقة.وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من 1% يوم الأربعاء مع ارتفاع وارتفاع مخزونات الوقود في بما يفوق التوقعات مما أثر على الأسعار.