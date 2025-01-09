الذكاء الاصطناعي يهدد 200 ألف وظيفة في بنوك وول ستريت

وقالت وكالة بلومبرغ، إن ذلك يأتي مع تطور الذكاء الاصطناعي في القيام بالمهام التي يقوم بها العمال البشريون حاليًا في هذه البنوك.وأشار كبار مسؤولي المعلومات والتكنولوجيا الذين تم استطلاع آرائهم لصالح الوكالة، إلى أنهم يتوقعون في المتوسط خفض 3% من قوتهم العاملة، وفقًا لتقرير نُشر .وقال توماس نوتزيل، المحلل الكبير في بلومبرغ إنتيلجينس، الذي كتب التقرير، في رسالة، إن موظفي المكاتب الخلفية والمكاتب المتوسطة ومسئولي العمليات من المرجح أن تكون الأكثر عرضة للخطر.وبالنسبة للمكاتب الخلفية والمتوسطة، في مصطلحات يوصف بها الموظفين للخدمات المختلفة داخل شركات التمويل والبنوك، فيتولى موظفي المكاتب المتوسطة إدارة المخاطر المالية لدعم المكاتب الأمامية، وموظفي المكاتب الخلفية يتولون إدارة العمليات اليومية للشركة أو البنك.وقد تشهد أيضا العملاء تغييرات حيث تدير الروبوتات وظائف العملاء، في حين أن واجبات معرفة العميل ستكون أيضًا عرضة للخطر.وقال توماس نوتزيل "أي وظائف تنطوي على مهام روتينية ومتكررة معرضة للخطر، لكن الذكاء الاصطناعي لن يقضي عليها تمامًا، بل سيؤدي إلى تحول القوى العاملة".ويتوقع ما يقرب من ربع المشاركين في الاستطلاع البالغ عددهم 93 من كبار مسئولي المعلومات والتكنولوجيا، انخفاضًا حادًا يتراوح بين 5% و10% من إجمالي عدد الموظفين لدى مجموعات شركات تشمل كل من Citigroup Inc. وJPMorgan Chase & Co. وGoldman Sachs Group Inc.أيضا تشير نتائج الاستطلاع إلى تغييرات بعيدة المدى في الصناعة، تشهد تحسين الأرباح، وأنه في عام 2027، قد تشهد البنوك أرباحًا قبل الضريبة بنسبة 12% إلى 17% أعلى مما كانت لتكون عليه لولا الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مما يضيف ما يصل إلى 180 مليار دولار إلى أرباحها المجمعة.حيث ستسهم تقنية الذكاء الاصطناعي على زيادة الإنتاجية، وفقًا لبلومبرغ، ويتوقع 8 من كل 10 مشاركين بالاستطلاع أن يزيد الذكاء الاصطناعي التوليدي من الإنتاجية وتوليد الإيرادات بنسبة 5% على الأقل في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.ولقد بدأت البنوك، التي أمضت سنوات في تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، في تسريع العمليات وخفض التكاليف في أعقاب الأزمة المالية، وهي الآن تندفع نحو الجيل الجديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تعمل على تحسين الإنتاجية بشكل أكبر.وفي تقرير صدر في يونيو/حزيران، قالت مجموعة سيتي إن الذكاء الاصطناعي من المرجح أن يحل محل المزيد من الوظائف في قطاع الخدمات المصرفية أكثر من أي قطاع آخر.وقالت سيتي في ذلك الوقت إن حوالي 54% من الوظائف في القطاع المصرفي لديها إمكانية عالية للأتمتة.ومع ذلك، أكدت العديد من الشركات أن التحول سيؤدي إلى تغيير الأدوار بواسطة التكنولوجيا، بدلاً من استبدالها تمامًا.وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان، لبلومبرغ في تصريحات تعود لعام 2023 إن الذكاء الاصطناعي من المرجح أن يحقق تحسنًا كبيرًا في جودة حياة العمال، حتى لو ألغى بعض الوظائف.