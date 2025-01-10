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توقعات أداء أكبر الاقتصادات العربية في 2025.. ماذا عن العراق؟
اقتصاد
2025-01-10 | 03:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
560 مشاهدة
السومرية
نيوز – اقتصاد
تستمر حالة من عدم اليقين الاقتصادي في العالم لتشمل
الدول
العربية، لكن ثمة تفاؤل بالأداء الاقتصادي في 2025 مقارنة بالعام الماضي وفق توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وفي أبريل/نيسان الماضي حذر صندوق النقد من "حالة عدم اليقين السائدة على نحو متزايد في ظل الصراعات الجارية، وتعطل حركة الشحن، وانخفاض إنتاج النفط"، وبالتالي "بدأ ظهور تعافٍ متفاوت تباينت معه وتيرة النمو هذا العام على مستوى
الشرق
الأوسط
وآسيا الوسطى".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي نشر البنك الدولي تقريره "المرصد الاقتصادي للشرق
الأوسط
وشمال أفريقيا"، والذي تضمّن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلدان المنطقة عام 2025، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى.
وبلغة الأرقام، جمعت مواقع مختصة توقعات المؤسستين الدوليتين وجاءت كالتالي:
السعودية
جاءت توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي في المملكة لعام 2025 بنسبة 4.9% مقابل 1.6% في 2024 مقابل انكماش 0.8% في 2023، ومقابل نمو 7.5% في 2022.
أما توقعات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 فكانت 3.5% مقابل 0.2% في 2024 مقابل انكماش 2.2% في 2023، ومقابل نمو 6.1% في 2022.
وجاءت توقعات البنك الدولي للتضخم عند 2.3% في 2025 مقابل 2.1% في 2024.
وأضاف البنك "تعاني
السعودية
من عجز في المالية العامة، ومن المتوقع أن يظل العجز في المملكة مستقرا عند 2% من إجمالي الناتج المحلي بسبب انخفاض الإيرادات النفطية وسياسة المالية العامة التوسعية".
قطر
بلغت توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي في قطر لعام 2025 ما نسبته 2.7% مقابل 2% عام 2024، و1.2% في 2023، و4.2% في 2022.
وجاءت توقعات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 بنسبة 1.2% مقابل 2.3% في 2024 ومقابل انكماش 3.1% في 2023 ومقابل انكماش 4.5% في 2022.
وجاءت توقعات البنك الدولي لرصيد المالية العامة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2025 ما نسبته 4.6% مقابل 4.2% عام 2024، و5.6% عام 2023، و10.4% عام 2022.
وتوقع التقرير وصول التضخم عام 2025 إلى 1.9% مقابل 1.3% في 2024.
مصر
توقع البنك الدولي نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 عند مستوى 3.5% مقابل 2.5% عام 2024، و3.8% في 2023، و6.6% في 2022.
وكانت توقعات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 بنسبة 1.9% مقابل 0.9% في 2024، و2.2% في 2023، و4.9% في 2022.
وبلغت توقعات البنك الدولي لنسبة رصيد المالية العامة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2025 نحو -7% مقابل -3.6% عام 2024، و-6% عام 2023، و-6.2% عام 2022.
وتوقع التقرير وصول التضخم عام 2025 إلى 17.2% مقابل 33.6% في 2024.
المغرب
جاءت توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي في المغرب لعام 2025 عند 3.9% مقابل 2.9% عام 2024، و3.4% في 2023، و1.5% في 2022.
وكانت توقعات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 بنسبة 2.9% مقابل 1.9% في 2024، و2.4% في 2023، و0.5% في 2022.
وجاءت توقعات البنك الدولي لنسبة رصيد المالية العامة من إجمالي الناتج المحلي عام 2025 -3.8% مقابل -4.2% عام 2024، و-4.4% عام 2023، و-5.4% عام 2022.
وتوقع التقرير وصول التضخم عام 2025 إلى 2.7% مقابل 1.5% في 2024.
الجزائر
جاءت توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي في الجزائر لعام 2025 عند 3.8% مقابل 3.1% عام 2024، و4.1% في 2023، و3.6% في 2022.
وفيما يتعلق بتوقعات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 فكانت عند مستوى 2.4% مقابل 1.6% في 2024، و2.5% في 2023، و1.9% في 2022.
وجاءت توقعات البنك الدولي لنسبة رصيد المالية العامة من إجمالي الناتج المحلي -9.9% لعام 2025 مقابل -9.8% لعام 2024، و-5.2% لعام 2023، و-3% لعام 2022.
وتوقع التقرير وصول التضخم عام 2025 إلى 4.9% مقابل 4% في 2024.
الإمارات
جاءت توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي في الإمارات لعام 2025 عند 4.1% مقابل 3.3% عام 2024، و3.2% في 2023، و7.9% في 2022.
وجاءت توقعات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 3.4% مقابل 2.5% في 2024، و2.4% في 2023، و7% في 2022.
وجاءت توقعات البنك الدولي لنسبة رصيد المالية العامة من إجمالي الناتج المحلي عام 2025 عند 4.7% مقابل 4.9% عام 2024، و5.1% عام 2023، و10.8% عام 2022.
وتوقع التقرير وصول التضخم عام 2025 إلى 2.1% مقابل 2.2% في 2024.
الأردن
جاءت توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي في الأردن لعام 2025 عند 2.6% مقابل 2.4% عام 2024، و2.7% في 2023، و2.6% في 2022.
وجاءت توقعات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 2.1% مقابل 1.9% في 2024، و2.2% في 2023، و1.4% في 2022.
وحسب توقعات البنك الدولي لنسبة رصيد المالية العامة من إجمالي الناتج المحلي عام 2025، فمن المرجح أن تكون -5% مقابل -5.3% عام 2024 و-5.1% عام 2023، و-5.6% عام 2022.
وتوقع التقرير وصول التضخم عام 2025 إلى 2.2% مقابل 2% في 2024.
العراق
وجاءت توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي في
العراق
لعام 2025 عند 4% مقابل -0.9% عام 2024 و-2.9% في 2023، و4.7% في 2022.
وتوقع البنك الدولي أن يكون نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 ما نسبته 1.7% مقابل انكماش 3% في 2024، وانكماش 5.1% في 2023، و2.4% في 2022.
وجاءت توقعات البنك الدولي لنسبة رصيد المالية العامة من إجمالي الناتج المحلي عام 2025 عند -7.4% مقابل -5.3% عام 2024، و0.9% عام 2023، و14.1% عام 2022.
وتوقع التقرير وصول التضخم عام 2025 إلى 3.3% مقابل 3.7% في 2024.
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