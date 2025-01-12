الصناعة العراقية تترقب "نقلة كبيرة" بجلسة البرلمان غدًا

وقال حسين السعبري للسومرية نيوز، ان "التعديل المؤمل التصويت عليه هو الرابع لقانون الاستثمار الصناعي"، مشيرا الى ان "البرلمان مقبل على التصويت على في الجلسة المقبلة يوم غد الاثنين وسنطلق البشرى للصناعيين".وأوضح ان "التعديل يتضمن امتيازات ودعما للمستثمر الصناعي والقطاع الصناعي"، معتبرا انه "سينقل الصناعة العراقية نقلة كبيرة من خلال الامتيازات والاعفاءات الضريبية وتمليك الأراضي داخل وخارج المدن، فضلا عن الدعم المصرفي لقطاع الصناعيين".وادرج قانون الاستثمار الصناعي على جدول اعماله ليوم غد الاثنين ضمن 10 فقرات تتضمن التصويت والقراءة الأولى والثانية لعدة .