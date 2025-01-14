بعد تذبذبه خلال الفترة الماضية.. أسعار الدولار الآن

نيوز – اقتصاد

تنشر نيوز، اليوم الثلاثاء، اسعار صرف مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين.

بغداد: سعر البيع: 152,000

سعر الشراء: 150,000

أربيل:

سعر البيع: 151,250

سعر الشراء: 150,900

البصرة:

سعر البيع: 152,000

سعر الشراء: 150,000

