السومرية تنشر أسعار الدولار

تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في وأربيل مع اغلاق البورصة المحلية.

بغداد:

- سعر البيع: 151,750 دينار مقابل 100 دولار.

- سعر الشراء: 149,750 دينار مقابل 100 دولار.



أربيل:

- سعر البيع: 150,000 دينار مقابل 100 دولار.

- سعر الشراء: 149,900 دينار مقابل 100 دولار.

