مسرور بارزاني في سويسرا للمشاركة في مؤتمر "دافوس" الاقتصادي

وقال الموقع الرسمي لحكومة الإقليم في بيان ورد لـ نيوز، إنه "خلال مشاركته في أعمال المنتدى، سيعقد بارزاني سلسلة من الاجتماعات مع عدد من والحكومات وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم، حيث سيناقش معهم سبل تعزيز الثنائي مع إقليم كردستان، ولا سيّما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار".وأضاف الموقع أن "(بيت كوردستان)، الذي اُفتتح العام الماضي بتوجيهٍ ومبادرة من رئيس الحكومة، سيفتتح حزمةً من الفعاليات والنشاطات هذا العام والتي تهدف إلى التعريف بإمكانات الإقليم والفرص الاستثمارية المتاحة فيه، وذلك في سياق تعزيز حضور الإقليم في هذا المحفل الاقتصادي البارز".وبحسب البيان، تأتي مشاركة رئيس الحكومة في دافوس في إطار جهوده المستمرة لتعزيز مكانة إقليم على الصعيد الدولي، وبحث القضايا المتعلقة بمستقبل العراق والمنطقة عموماً.ويشارك هذا العام وفد من رجال الأعمال والمستثمرين من إقليم في هذا الحدث الاقتصادي .