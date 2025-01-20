ارتفاع جديد لأسعار الدولار في بغداد

وارتفعت أسعار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في لتسجل 150800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار صباح هذا اليوم 150700 دينار مقابل 100 دولار.واستقرت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في حيث بلغ سعر البيع 151750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149750 ديناراً مقابل 100 دولار.