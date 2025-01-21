الذهب يرتفع مجددا

نيوز- اقتصاد

ارتفعت الأسعار الفورية للذهب اليوم الثلاثاء، بينما تقيّم الأسواق التداعيات المحتملة لسياسات الرئيس الأميركي في ولايته الثانية بعد تنصيبه.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.74% إلى 2728.19 دولار للأونصة.





كما تراجعت سعر العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.10% إلى 2746 دولاراً





ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، لكن سياسات قد تدفع الفدرالي الأميركي إلى الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة، مما قد يضعف جاذبية الذهب.