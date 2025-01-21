اعفاء من العمولات.. الرافدين يصدر بيانا بشأن الأموال الناتجة عن البيوع العقارية

نيوز – محلي

اصدر مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن الأموال الناتجة عن البيوع العقارية، فيما أشار الى انه من دون عمولات.

وقال المصرف في بيان ورد لـ نيوز، انه "استنادًا إلى إعمام البنك المركزي رقم (13/4/9) الصادر بتاريخ 15/1/2025، والمتعلق بإيداع الأموال الناتجة عن البيوع العقارية في القطاع المصرفي، وحرصًا من مصرف على دعم تطبيق هذه الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين وزبائن المصرف، فقد تقرر ما يلي:

إعفاء كامل من العمولات

تُحدد نسبة العمولات الخاصة بإيداع الأموال الناتجة عن شراء العقارات المشمولة بالسقف المحدد لتكون بنسبة صفر بالمئة، حيث لن يتقاضى المصرف أي مبالغ مقابل هذه الخدمة.

وأضاف ان "هذا القرار جاء بالتنسيق المباشر مع البنك المركزي العراقي، تأكيدًا على التزامنا بدعم التي تسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتيسير الإجراءات المالية على المواطنين".