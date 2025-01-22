بعد انخفاضه.. ارتفاع جديد في الدولار بالعراق

نيوز – اقتصادي

تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار بد اغلاق البورصتين الرئيسيتين في بغداد، لليوم الاربعاء 22 كانون الثاني 2025.

بغداد: سعر البيع: 152,000 سعر الشراء: 150,500

أربيل: سعر البيع: 151,000 سعر الشراء: 150,000

البصرة: سعر البيع: 152,000 سعر الشراء: 150,500

