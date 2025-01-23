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لعنة تنصيب ترامب ترافق الذهب الأسود.. النفط يواصل خسائره
اقتصاد
2025-01-23 | 00:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,097 مشاهدة
السومرية
نيوز-اقتصاد
تراجعت أسعار النفط في التعاملات
الآسيوية
يوم الخميس، لتواصل خسائرها وسط حالة عدم يقين من كيفية تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب
وسياسات الطاقة على النمو الاقتصادي
العالمي
والطلب على الطاقة، حيث كان النفط في يوم 20 يوم تنصيب
ترامب
باعلى مستوى عند 80.7 دولار، غير انها واصل الانخفاض تحت الـ80 منذ التنصيب.
وانخفضت العقود الآجلة لخام
برنت
26 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 78.74 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 75.21 دولار.
وفي الجلسة السابقة، استقرت العقود الآجلة لخام
برنت
عند 79.00 دولار للبرميل في اليوم الخامس على التوالي من الخسائر، واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 75.44 دولار للبرميل في اليوم الرابع على التوالي من الانخفاض، بحسب رويترز.
وقالت بريانكا ساشديفا المحللة البارزة للسوق لدى فيليب نوفا "لقد تراجعت أسواق النفط عن بعض المكاسب الأخيرة بسبب عوامل متباينة، وتشمل العوامل الرئيسية توقعات زيادة الإنتاج الأميركي في ظل سياسات الرئيس
ترامب
المؤيدة للحفر وتخفيف الضغوط الجيوسياسية في غزة، مما يخفف مخاوف التصعيد وانقطاع الإمدادات من مناطق الإنتاج الرئيسية".
وأضافت أن التأثيرات الاقتصادية الأوسع نطاقا للرسوم الجمركية الأميركية قد تؤدي إلى إضعاف نمو الطلب
العالمي
على النفط بشكل أكبر.
وقال
ترامب
إنه سيضيف تعريفات جمركية جديدة إلى تهديده بفرض عقوبات على روسيا إذا لم تتوصل البلاد إلى اتفاق لإنهاء حربها في أوكرانيا، وأضاف أن هذه التعريفات يمكن أن تنطبق على "دول أخرى مشاركة" أيضًا.
وتعهد
ترامب
أيضًا بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، وقال إن إدارته تناقش فرض رسوم عقابية بنسبة 10% على الصين.
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