إليك أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية اليوم

وانخفضت أسعار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد إلى 149,900 دينار مقابل كل 100 دولار، كما أن أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة المحلية ببغداد شهدت انخفاضاً، حيث بلغ سعر البيع 151,000 دينار لكل 100 دولار، بينما استقر سعر الشراء عند 149,000 دينار لكل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.