رغم ارتفاع النفط عالميا.. خام البصرة يسجل خسارة أسبوعية

نيوز ـ اقتصاد



سجل خام "الثقيل والمتوسط"، اليوم السبت، خسارة خلال الأسبوع الماضي.







وأغلق خام الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 44 سنتا ليصل الى 74.98 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 3.45 دولارات، بما يعادل 4.4%.

فيما أغلق خام المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 44 سنتا ليصل الى 78.23 دولارا، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 3.45 دولارات او ما يعادل 4.22%‎.



وسجل الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) خسائر، اسبوعية مع ترقب المستثمرين للتعرفة الجمركية التي ستفرضها على كندا والمكسيك .



وارتفعت أسعار النفط، امس الجمعة، مع تقييم الأسواق لتهديد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا، أكبر مصدري النفط الخام إلى الولايات المتحدة، والتي قد تدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع.