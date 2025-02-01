"نمو طفيف".. كم بلغ التبادل التجاري العراقي - التركي خلال 2024؟ (جدول)

وقال في تدوينة تابعتها نيوز، إن "الصادرات إلى شهدت نموًا طفيفًا خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 11.2 مليار دولار أمريكي، محققة زيادة سنوية بنسبة 2.33% مقارنة بعام 2023، حيث كانت الصادرات إلى قد بلغت 11 مليار دولار أمريكي".واضاف انه "رغم هذا النمو، شهدت صادرات الذهب التركي إلى انخفاضًا حادًا بنسبة 36%، حيث تراجعت قيمتها من 1.5 مليار دولار في عام 2023 إلى مليار دولار فقط في عام 2024. وكان الذهب يمثل 14% من إجمالي الصادرات إلى العراق، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 9% فقط في عام 2024".واشار الى، انه "مع ذلك، تمكنت صادرات السلع الأخرى من تعويض هذا التراجع، حيث سجلت الأجهزة والمعدات الكهربائية، الأجهزة والمعدات الميكانيكية، الأثاث، الملابس، والسجاد نموًا ملحوظًا، مما ساهم في الحفاظ على إجمالي الصادرات عند مستوى مرتفع".وتابع: "في المقابل، لم تتجاوز صادرات إلى تركيا 548 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024، مقارنة بـ 693 مليون دولار في 2023، حيث كانت أغلب الصادرات العراقية تتكون من المشتقات النفطية والوقود المعدني".واختتم تدوينته بالقول: "نتيجة لهذا التفاوت الكبير بين الصادرات والواردات، يعاني الميزان التجاري من عجز بقيمة 10.7 مليار دولار أمريكي مع تركيا، مما يجعلها واحدة من ثلاث دول رئيسية يعاني معها من عجز تجاري كبير، إلى جانب الإمارات وإيران".