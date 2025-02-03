اقتصاد العراق رهين سوق النفط.. وصول البرميل لـ60 دولارا يدق ناقوس الخطر

وقال كوجر في حديث لـ نيوز، "نحن كدولة نفطية ولدينا احتياطي بنكي ممتاز وكميات ذهب ممتازة، لا توجد مخاوف من الانهيار الاقتصادي للبلد او الإفلاس، فهذه بعيدة جداً".واستدرك كوجر قائلا، "في نفس الوقت لدينا تضخم كبير في الموازنة التشغيلية، وهذا يرهق موازنة العراقية خاصة اذا انخفضت اسعار النفط الى ما دون الـ 60 دولارا فسنكون أمام وضع اقتصادي صعب".يشار الى العقود الآجلة لخام برنت ازادت اليوم الاثنين (3 شباط 2025) 0.8 بالمئة أو ما يعادل 62 سنتا إلى 77.34 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز.