تطوير التعاون الصناعي والتجاري على طاولة السوداني ووزير الصناعة الأردني

وقال رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، إن "السوداني استقبل اليوم، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية يعرب القضاة".وأضاف المكتب، أن "الوزير الضيف نقل تحيات العاهل الأردني، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين إلى رئيس مجلس الوزراء، ودعم الحكومة الأردنية جهود باستضافة مؤتمر القمة العربية في بغداد، المقررة هذا العام".وتابع المكتب، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية المتنوعة، فضلاً عن مناقشة آليات تطوير التعاون الصناعي والتجاري بين والأردن، في ضوء أعمال اللجنة العراقية الأردنية التجارية المشتركة، وكذلك تأكيد التعاون بين القطاع الخاص الأردني والعراقي".ولفت البيان الى ان "اللقاء تطرق إلى مراحل العمل في المدينة الاقتصادية الحدودية المشتركة بين والأردن، التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات وتنشيط الشراكة، وما ستحققه من عوائد ومنافع للبلدين، لاسيما مع استمرار العمل على مشروع طريق التنمية، بمحاوره ومشاريعه الستراتيجية".