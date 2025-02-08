انخفاض في بداية الاسبوع.. أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

وانخفضت اسعار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150400 دينار مقابل 100 دولارا، فيما سجلت صباح يوم الخميس الماضي 150500 دينار مقابل 100 دولار، بينما اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد