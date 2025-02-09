2024.. الرواتب 8 اضعاف نفقات الاستثمار وشكلت 60% من الانفاق التشغيلي

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
10:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تسجيل هزة أرضية بقوة 3.1 درجة قرب حلبجة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-515767-638746898999616743.jpg
2024.. الرواتب 8 اضعاف نفقات الاستثمار وشكلت 60% من الانفاق التشغيلي
اقتصاد
2025-02-09 | 04:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,210 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
كشفت بيانات وزارة المالية، انفاق اكثر من 80 تريليون دينار على الرواتب خلال 11 شهرا من العام الماضي 2024.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن مجموع النفقات الجارية بلغت 134 تريليون دينار خلال 11 شهرا من العام 2024، حيث سيطرت رواتب الموظفين على الحجم الأكبر من النفقات وبلغت 55 تريليون دينار، فضلا عن 3 تريليون دينار منح واجور، و16 تريليون راتب تقاعدية، و5.1 تريليون دينار شبكة حماية اجتماعية، و672 مليار دينار رواتب معينين متفرغين.
هذا يعني ان 60% من النفقات التشغيلية الجارية ذهبت للرواتب، فيما حصلت النفقات الاستثمارية على حوالي 12 تريليون دينار فقط، كما شكلت أجور جولات التراخيص اكثر من 10 تريليون دينار.
وفقا لذلك، فهذا يعني ان الرواتب بلغت حوالي 8 اضعاف الأموال المنفقة على الاستثمار.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
ملف السيولة المالية.. كم بلغ متوسط الإنفاق الشهري للحكومة العراقية في 2024؟
04:02 | 2025-01-24
دولتان تستحوذان على 60%.. ارتفاع صادرات النفط العراقي في 2024
05:17 | 2025-01-21
وزيرة المالية تعلن تمويل كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024
11:48 | 2025-01-11
العراق يوسع علاقاته مع بريطانيا.. حزمة اجراءات ترفع التبادل التجاري لـ10 اضعاف
05:08 | 2025-01-14
نفقات العراق
اموال العراق
رواتب العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل
محليات
35.24%
12:13 | 2025-02-07
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل
12:13 | 2025-02-07
"يؤثر على العراق".. "أمر ولائي" يوقف أبرز قرارات ترامب
دوليات
34.2%
01:21 | 2025-02-08
"يؤثر على العراق".. "أمر ولائي" يوقف أبرز قرارات ترامب
01:21 | 2025-02-08
5 لاعبين يحظون بمتابعة كاساس آسيويًا.. من هم؟
رياضة
15.96%
02:31 | 2025-02-08
5 لاعبين يحظون بمتابعة كاساس آسيويًا.. من هم؟
02:31 | 2025-02-08
"إيمان مع الجد الغالي".. الأمير الحسين ينشر صورة ابنته مع الملك عبدالله
دوليات
14.6%
13:14 | 2025-02-08
"إيمان مع الجد الغالي".. الأمير الحسين ينشر صورة ابنته مع الملك عبدالله
13:14 | 2025-02-08
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - الحلقة ٢١٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-09
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - الحلقة ٢١٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-09
عشرين
مصفى كربلاء.. فضائح التعاقد واسرار التشغيل ونادي الفروسية.. صرح عراقي بين الايادي الطامعة - الحلقة ٥٥ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-08
عشرين
مصفى كربلاء.. فضائح التعاقد واسرار التشغيل ونادي الفروسية.. صرح عراقي بين الايادي الطامعة - الحلقة ٥٥ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-08
رحال
عتابة وجوبي وفلكلور من قلب الحويجة - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-08
رحال
عتابة وجوبي وفلكلور من قلب الحويجة - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-08
Biotic
الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الطب! - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-07
Biotic
الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الطب! - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-07
حصاد السومرية
خذلان التمويل...الراعي الرسمي للفساد - حلقة ١٢ | 2025
13:30 | 2025-02-07
حصاد السومرية
خذلان التمويل...الراعي الرسمي للفساد - حلقة ١٢ | 2025
13:30 | 2025-02-07
Celebrity
الشاعر الشعبي حيدر العيداني - الحلقة ٤٣ | season 3
14:30 | 2025-02-06
Celebrity
الشاعر الشعبي حيدر العيداني - الحلقة ٤٣ | season 3
14:30 | 2025-02-06
Morning Live
اختلاف الاجيال .. فجوة تفاهم أم اختلاف طبيعي - حلقة ٢١٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-06
Morning Live
اختلاف الاجيال .. فجوة تفاهم أم اختلاف طبيعي - حلقة ٢١٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-06
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - الحلقة ٢١٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-09
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - الحلقة ٢١٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-09
عشرين
مصفى كربلاء.. فضائح التعاقد واسرار التشغيل ونادي الفروسية.. صرح عراقي بين الايادي الطامعة - الحلقة ٥٥ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-08
عشرين
مصفى كربلاء.. فضائح التعاقد واسرار التشغيل ونادي الفروسية.. صرح عراقي بين الايادي الطامعة - الحلقة ٥٥ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-08
رحال
عتابة وجوبي وفلكلور من قلب الحويجة - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-08
رحال
عتابة وجوبي وفلكلور من قلب الحويجة - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-08
Biotic
الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الطب! - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-07
Biotic
الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الطب! - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-07
حصاد السومرية
خذلان التمويل...الراعي الرسمي للفساد - حلقة ١٢ | 2025
13:30 | 2025-02-07
حصاد السومرية
خذلان التمويل...الراعي الرسمي للفساد - حلقة ١٢ | 2025
13:30 | 2025-02-07
Celebrity
الشاعر الشعبي حيدر العيداني - الحلقة ٤٣ | season 3
14:30 | 2025-02-06
Celebrity
الشاعر الشعبي حيدر العيداني - الحلقة ٤٣ | season 3
14:30 | 2025-02-06
Morning Live
اختلاف الاجيال .. فجوة تفاهم أم اختلاف طبيعي - حلقة ٢١٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-06
Morning Live
اختلاف الاجيال .. فجوة تفاهم أم اختلاف طبيعي - حلقة ٢١٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-06
اخترنا لك
عقود شراء سيارات بـ7 مليارات في الأنبار!
04:39 | 2025-02-09
إليك أسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية اليوم
03:15 | 2025-02-09
قائمة بأسعار الذهب في الأسواق العراقية
05:20 | 2025-02-08
انخفاض في بداية الاسبوع.. أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
02:45 | 2025-02-08
خسارة أخرى للنفط العراقي خلال الأسبوع الماضي
02:26 | 2025-02-08
لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب.. ووزير الخارجية يزور ميناء طنجة
13:19 | 2025-02-07
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
بعد الغاء استثناء العراق من الغاز الايراني.. الصيف الجاي راح يكون لاهب وضحيته؟
العراقيون فقط
العراقيون فقط
النظام السياسي
النظام السياسي
المولدات تعوض
المولدات تعوض
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.