2024.. الرواتب 8 اضعاف نفقات الاستثمار وشكلت 60% من الانفاق التشغيلي

وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن مجموع النفقات الجارية بلغت 134 تريليون دينار خلال 11 شهرا من العام 2024، حيث سيطرت رواتب الموظفين على الحجم الأكبر من النفقات وبلغت 55 تريليون دينار، فضلا عن 3 تريليون دينار منح واجور، و16 تريليون راتب تقاعدية، و5.1 تريليون دينار شبكة حماية اجتماعية، و672 مليار دينار رواتب معينين متفرغين.هذا يعني ان 60% من النفقات التشغيلية الجارية ذهبت للرواتب، فيما حصلت النفقات الاستثمارية على حوالي 12 تريليون دينار فقط، كما شكلت أجور جولات التراخيص اكثر من 10 تريليون دينار.وفقا لذلك، فهذا يعني ان الرواتب بلغت حوالي 8 اضعاف الأموال المنفقة على الاستثمار.