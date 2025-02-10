أسعار المعدن الاصفر عند مستوى قياسي جديد

وبحلول الساعة 16:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر المقبل (Comex) بنسبة 1.50% إلى 2931 دولارا للأونصة.بينما صعدت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 1.59% إلى 2906.69 دولار للأونصة، وهذا المستوى يعد سابع مستوى قياسي للعقود هذا العام.وجاء الارتفاع بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي عن خطط جديدة لفرض رسوم جمركية.وقال كبير محللي في مجموعة "إكسينيتي" هان تان: "من المتوقع أن يحتفظ النفيس بميله الصعودي، طالما استمرت تهديدات سياسة الرئيس في إثارة الخوف وعدم اليقين في الأسواق المالية العالمية".