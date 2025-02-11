أسعار صرف الدولار في العراق اليوم



نيوز ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الثلاثاء 11 شباط 2025.





البيع 151250 ديناراً مقابل 100 دولار.



الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار.



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد