مع إغلاق البورصة.. أسعار الدولار الأمريكي في بغداد

تنشر نيوز، أسعار صرف الامريكي امام الدينار في وأربيل مع اغلاق البورصة.

بغداد:

سعر البيع: 151,500 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 149,500 ديناراً مقابل 100 دولار.



اربيل:

سعر البيع: 150,150 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 150,050 ديناراً مقابل 100 دولار.

