النقد الدولي: الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير التسونامي على سوق العمل

وقالت غورغييفا، إن الذكاء الاصطناعي في الاقتصادات المتقدمة، سيعزز الوظائف بنسبة 60% في فترة قصيرة وستصبح أكثر كفاءة، أو أنها قد تصبح هجينة وقد تختفي تماما، مضيفة أن تلك النسبة ستكون 40% في الاقتصادات النامية و 26% في منخفضة الدخل.ووفقا لها فإن الفقيرة محرومة من "عامل قوي لزيادة الإنتاجية"، المتمثل في الذكاء الاصطناعي.تعقد قمة العالمية في دبي، في الفترة بين 11 و 13 فبراير الجاري، حيث يشارك فيها أكثر من 30 رئيس وحكومة، وأكثر من 80 منظمة دولية، و140 وفدا حكوميا، وأكثر من 6 آلاف مشارك، من بينهم خبراء عالميون بارزون.