أسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية اليوم

نيوز ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاربعاء 12 شباط 2025.



سعر البيع: 150,500

سعر الشراء: 150,000



أربيل:

سعر البيع: 150,550

سعر الشراء: 150,350



البصرة:

سعر البيع: 150,500

سعر الشراء: 150,300



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد

بغداد:سعر البيع: 150,500سعر الشراء: 150,000أربيل:سعر البيع: 150,550سعر الشراء: 150,350البصرة:سعر البيع: 150,500سعر الشراء: 150,300وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد