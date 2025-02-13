أسعار النفط تواصل التراجع مع بوادر "انهاء الحرب الروسية-الأوكرانية"

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 74.50 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 70.72 دولار.وهبطت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أكثر من اثنين بالمئة يوم الأربعاء بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس فلاديمير بوتن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبرا عن رغبتهما في السلام في مكالمتين هاتفيتين منفصلتين معه، وأمر ترامب كبار المسؤولين الأمريكيين بالبدء في محادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.