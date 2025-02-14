تعاقد مع شركة وهمية ولم يستثمر عكاز.. لجنة نيابية تطالب باستبدال مدير نفط الوسط

نيوز – اقتصادي

طالبت النفط والغاز النيابية، اليوم الجمعة، باستبدال مدير شركة نفط الوسط لاخفاقه في استثمار حقل عكاز الغازي، مشيرة الى ان المدير تعاقد مع شرطة وهمية لاستثمار الحقل ولم تفسخ او تطالب بالشرط الجزائي.

وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي لـ نيوز، ان "اللجنة تؤشر إشكاليات على عمل شركة نفط الوسط بشان جولات التراخيص وما يخص بعض الحقول التي هي حقول عكاز الغازي وحقول المنصورية والتي هي أساس عمل الشركة"، مبينا ان "هناك ملاحظات على عمل مدير الشركة".

وأضاف ان "حقل عكاز من الحقول المهمة في وهو اكبر حقل غازي في الأوسط، حيث يعد مشروعا ستراتيجيا للعراق"، مشيرا الى ان "الهدف من تطوير هذا الحقل هو تزويد محطة عكاز بالغاز وتصدير الباقي منه الى أوروبا".

وتابع "لغاية الان لم يتم العمل بهذا الحقل لان إدارة شركة نفط الوسط قامت باعطاء الحقل الى الشركات والتي توقفت بسبب احداث عام 2014 واعتذرت، الا ان نفط الوسط عادت ومنحت الحقل الى شركة اوكرانية وهمية، حيث مضت اكثر من عام على الإحالة والعقد ولغاية الان نسبة الإنجاز صفر بالمئة"، لافتا الى ان "إدارة شركة نفط الوسط لم تعمل شيء ولم تفسخ ولم تأخذ الـ50 مليون دولار التي هي ضمان مصرفي وشرط جزائي اذا لم تباشر الشركة المتعاقدة بالعمل".

واكد ان "هذه الشركة الأوكرانية لم تباشر ولم تنزل الاليات حتى الان"، مشددا على ضرورة "استحصال العراق الشرط الجزائي من الشركة الأوكرانية وفسخ العقد".

وبين ان "مدير عام شركة نفط الوسط مقصر في هذا الجانب ومن المفترض الاستعجال باستثمار هذا الحقل الغازي الذي يحتاجه العراق"، موضحا ان "هناك تهديد بإيقاف استيراد الغاز من ايران والذي سيؤثر على عمل وكفاءة الكهرباء بالعراق".

وشدد "على ضرورة استبدال مدير شركة نفط الوسط".