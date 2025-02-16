الدولار في بغداد نحو ارتفاع جديد

واصلت أسعار صرف الأمريكي ارتفاعها امام الدينار العراقي، مع إغلاق التعاملات في بورصة مساء اليوم الأحد.

وسجلت أسعار البيع في محال الصرافة بمقدار 151250 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 دينار مقابل 100 دولار.

