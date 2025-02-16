نيوز – اقتصادي

كشفت مراقبون، اليوم الاحد، عن أسماء المصارف وشركات الدفع الالكتروني التي ستفرض عليها عقوبات.

وذكر عدد من المراقبين في تصريحات تابعتها نيوز، ان "التعليمات والقيود المصرفية الصادرة من وزارة الأميركية، والتي سيقرر على إثرها البنك المركزي بموجبها فرض عقوبات على عدد من المصارف وشركات الدفع الإلكتروني في هي: أسماء المصارف المقيدة حديثًا: 1. المشرق 2. المتحد 3. السنام 4. 5. المسك أما بخصوص أسماء الشركات: 1. أموال 2. القاصة 3. الساقي