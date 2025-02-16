الليرة السورية تتراجع بشكل حاد امام الدولار

وبحسب بيانات موقع "الليرة اليوم" حتى هذه اللحظة، بلغ سعر صرف في سوقي دمشق وحلب (10600 ليرة للشراء – 10800 ليرة للبيع)، وذلك بعدما كان عند مستويات 15 ألف ليرة قبيل سقوط النظام في كانون الاول 2024.وثبّت مصرف المركزي سعر صرف الليرة مقابل عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء و13 ألفا و332 ليرة عند البيع وفق نشرة مصرف المركزي الصادرة اليوم.وبالتوازي مع ذلك، شهدت أسعار الذهب في ارتفاعا ملحوظا، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 785 ألف ليرة سورية، في حين وصل عيار 21 إلى 915 ألف ليرة سورية، مقتربا مجددا من حاجز المليون ليرة.وتزامن هذا التراجع في قيمة الليرة السورية بعد إعلان في مصرف المركزي، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" قبل يومين، عن وصول مبالغ مالية من فئة الليرة السورية إلى قادمة من روسيا عبر مطار دمشق الدولي.وأوضح أن "الأرقام المتداولة حول حجم وكميات هذه الأموال غير دقيقة على الإطلاق"، داعيا إلى "الاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية في المصرف المركزي، وتجنب الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة".وفي وقت سابق، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تحدثت عن شحنة أموال مطبوعة قادمة من روسيا إلى مطار دمشق، وأن المبلغ المقدر وصوله 60 تريليون ليرة من فئة 5000 ليرة.لكن وسائل إعلام نفت صحة المبلغ التريلوني، وذكرت أن المبلغ الذي تم نقله من روسيا هو 300 مليار ليرة فقط، وأن الشحنة تعود إلى عقد وقع بين روسيا وسوريا قبل سقوط نظام بشار الأسد.كذلك أشارت إلى أن العقد ينص على تسليم دفعة أخرى في وقت لاحق قد تكون بمبلغ أكبر من المرسل حاليا.