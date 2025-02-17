بمبلغ تريليوني دينار.. الرافدين يطرح سندات وطنية جديدة

وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "السندات الوطنية (الإصدارية الأولى) ستكون بمبلغ (2) تريليون دينار للفترة من 10 شباط ولغاية 10 آذار 2025وتتوزع السندات على فئتين:- سند فئة 500,000 دينار (خمسمائة الف دينار ) بفائدة سنوية 6% تدفع كل ستة اشهر لاجل سنتين- سند فئة 1,000,000 دينار ( مليون دينار ) بفائدة سنوية 7.5% تدفع كل ستة اشهر لاجل اربعة سنوات- يباع السند الى المصارف وكذلك الى الجمهور (الاشخاص الطبيعيين والمعنويين )- يقدم الشخص (طبيعيا كان او معنويا) الراغب بالشراء طلبا مباشرا الى المصرف مستصحبا معه المستمسكات التعريفية الاصلية.