وزير النفط يكشف عن مشاريع جديدة لإنتاج الغاز والطاقة الشمسية والبنزين

وقال وزير النفط خلال الاقتصادي لمجلس الأعمال البريطاني الذي عقد في فندق الرشيد ببغداد وحضرته، نيوز، إن "حصة في أوبك هي 4 ملايين برميل في اليوم الواحد، كما أن احتياطي غاز يبلغ 130 تريليون قدم مكعب".وأضاف الوزير، أن "وزارة النفط تعمل بشكل متقدم مع توتال انيرجي لاستخدام الطاقة الشمسية، في حين أن جولة التراخيص تستثمر في 5 حقول نفطية في العراق".وتابع الوزير، أن "هناك مشروعا كبيرا وواعدا يتمثل بمشروع غاز مع شركة شيل وغيرها من الشركات"، مشيرا الى انه "في منتصف هذا العام سيتم تدشين المرحلة الثانية بانتاج 200 مليون متر مكعب من الغاز".ولفت الوزير الى ان "النفط تبنت مشروع انشاء منصة ثابتة في ميناء الفاو لاستيراد الغاز، وهذا المشروع سيؤمن الكميات الكافية من الغاز لتشغيل المحطات"، مؤكدا على "الاستعداد لإنشاء منصة عائمة أخرى في خور الزبير ايضا لاستيراد الغاز، وتم دعوة الشركات التي أكدت انها مستعدة لنصب المنصة خلال شهر".وبشأن السعات التكريرية، أكد الوزير على "إضافة 380 الف برميل يوميا بعد تشغيل مصفى كربلاء".وأشار الوزير الى أن "الوزارة لديها مشروع واعد في وهو مشروع fcc ممول من قبل القرض الياباني لإنتاج 4300 متر مكعب من منتوج البنزين".