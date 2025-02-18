بورصة بغداد تغلق على انخفاض في الدولار

وبلغت اسعار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد 150250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بما سجلته صباح هذا اليوم حيث بلغت 150350 دينارا.اما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 149250 دينارا مقابل كل 100 دولار.