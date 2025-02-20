حزب سياسي كبير يستحوذ على المشاريع.. تفاصيل عقود شركة نفط الوسط

نيوز - اقتصادي

تُعد شركة إحدى الشركات الرئيسية التابعة لوزارة النفط العراقية، وتضطلع بمسؤولية إدارة وتطوير الحقول النفطية في المناطق من البلاد.

في الأشهر الأخيرة، برزت تقارير تشير إلى وجود شبهات فساد تتعلق بعقود الشركة، حيث يُزعم أن أحد المدراء الاقتصاديين المرتبطين بحزب سياسي قد استحوذ على غالبية عقود الشركة، مع حصوله على نسبة 20% من كل عقد.

تفاصيل الاستحواذ

وذكر مصدر اقتصادي انه "وفقًا للمعلومات المتاحة، فأن المدير الاقتصادي المذكور، والذي يُرمز له بـ(أ. ن)، قد استخدم نفوذه السياسي للحصول على جميع عقود شركة نفط الوسط".

وأضاف ان "هذه العقود تتضمن مشاريع تطوير الحقول النفطية، والاستكشاف، والإنتاج، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية المرتبطة بقطاع النفط".

وذكر ان "(أ. ن) يحصل على نسبة 20% من قيمة كل عقد يتم توقيعه، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والنزاهة في عمليات التعاقد داخل الشركة"، لافتا الى ان "التعاقد يتم عبر شركة استشارات وتحويل المبالغ إلى دبي".

ويؤكد نائب رئيس لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني لـ" نيوز، ان "الشعب لا يستغرب من وجود اقتصادية مسيطرة على احدى مفاصل وزارة النفط"، مبينا ان "الفساد مستشري اكثر من ذي قبل".

ويضيف ان "الاقتصاديات استفحلت في وزارات النفط والنقل والتجارة والصناعة"، مشيرا الى ان "هناك الكثير من الشخصيات التي تم دعمها ويقومون بتعاقدات مشبوهة، مما يكبد الميزانية العامة الكثير من الخسائر".