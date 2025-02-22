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إما الاستئناف او العقوبات.. واشنطن تضغط والنفط العراقية "تسرعت" بإعلان التصدير من كردستان

اقتصاد

2025-02-22 | 01:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إما الاستئناف او العقوبات.. واشنطن تضغط والنفط العراقية &quot;تسرعت&quot; بإعلان التصدير من كردستان
2,917 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصادي
كشفت ثمانية مصادر مطلعة، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضغطت على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.

وقد يساعد استئناف الصادرات سريعا من إقليم كردستان في تعويض الانخفاض المحتمل بصادرات النفط الإيرانية التي تعهدت واشنطن بخفضها إلى الصفر في إطار سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها مع طهران.
 
وكانت الحكومة الأميركية قد قالت إنها تريد عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على إيراداتها من صادرات النفط لإبطاء خطتها لتطوير سلاح نووي.
 
ويوم الاثنين، أعلن وزير النفط حيان عبد الغني بشكل مفاجئ، استئناف الصادرات من كردستان الأسبوع الحالي في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعا دام قرابة عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يوميا تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.
 
واكدت ثمانية مصادر في بغداد وواشنطن وأربيل لرويترز ان "الضغوط المتزايدة من الإدارة الأميركية الجديدة كانت السبب الرئيسي وراء إعلان يوم الإثنين".
 
وبينت ان "بغداد، شريكة الولايات المتحدة وتخشى من الوقوع في مرمى نيران سياسات ترامب الهادفة للضغط على إيران".
 
ويرغب ترامب في أن يقطع العراق العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إيران.
 
وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن "البنك المركزي العراقي منع خمسة بنوك خاصة إضافية من الحصول على الدولار بعد طلب من وزارة الخزانة الأميركية".
 
وأفادت أربعة مصادر من الثمانية أن "العراق تسرع في الإعلان عن استئناف التصدير دون تفاصيل حول كيفية معالجة الأمور الفنية العالقة".
 
وازداد تهريب النفط من إقليم كردستان إلى إيران في شاحنات بعد إغلاق خط الأنابيب الذي كان ينقل الخام إلى ميناء جيهان التركي في 2023.
 
وقال ستة من المصادر إن "الولايات المتحدة تحث بغداد على الحد من ذلك التهريب".
 
وفي تموز الماضي، أفادت رويترز بأن "شاحنات تتولى تهريب ما يقدر بنحو 200 ألف برميل يوميا من الخام منخفض السعر من كردستان العراق إلى إيران، وبدرجة أقل إلى تركيا".
 
وذكرت ان "الصادرات ظلت عند ذلك المستوى تقريبا".
 
فيما أوضح مسؤول عراقي "في قطاع النفط ومطلع على شحنات الخام التي تعبر إلى إيران تضغط واشنطن على بغداد لضمان تصدير الخام الكردي إلى الأسواق العالمية عبر تركيا بدلا من بيعه بثمن منخفض إلى إيران".
 
وأكد مسؤولان في الإدارة الأميركية أن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة العراقية استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان.
 
وقال أحدهما إن "الخطوة ستساعد في تخفيف الضغوط التي تؤدي إلى زيادة أسعار النفط".
 
وردا على سؤال عن ضغوط الإدارة على العراق قال مسؤول في البيت الأبيض "ليس من المهم للأمن الإقليمي فقط أن يُسمح لشركائنا الأكراد بتصدير نفطهم، بل وأيضا للمساعدة في الحفاظ على انخفاض سعر الوقود".
 
واستأنف ترامب حملة "أقصى الضغوط" على إيران بعد أيام من عودته للبيت الأبيض في كانون الثاني.
 
وإضافة إلى الجهود الرامية إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، أمر ترامب وزير الخزانة الأميركي بضمان عدم قدرة إيران على استخدام النظام المالي العراقي.
 
ووعد ترامب مع عودته إلى البيت الأبيض بخفض تكاليف الطاقة للأميركيين.
 
ومن الممكن أن يؤدي الانخفاض الحاد في صادرات النفط من إيران إلى ارتفاع أسعار الخام، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار البنزين في جميع أنحاء العالم.
 
واستئناف الصادرات من كردستان سيساعد في تعويض بعض الخسارة التي قد تلحق بالإمدادات العالمية بسبب انخفاض الصادرات الإيرانية، لكنه لن يعوض سوى حصة ضئيلة من أكثر من مليوني برميل يوميا من النفط الخام والوقود الذي تشحنه إيران.
 
وقال رئيس قطاع استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك أولي هانسن، إن "استئناف الصادرات من كردستان من الممكن أن يساعد في زيادة إمدادات النفط العالمية في وقت تعطل فيه الإنتاج من مناطق أخرى، منها قازاخستان، حيث انخفضت الصادرات هذا الأسبوع بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على محطة ضخ رئيسية لخطوط الأنابيب في جنوب روسيا".
 
وأضاف "في هذه المرحلة، أرى أن السوق تبنت موقفا محايدا نسبيا ولكن متوترا بشأن أسعار النفط الخام".
 
وأوقفت تركيا خط الأنابيب في آذار 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضا عن صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018.
 
وقالت المصادر لرويترز إن هناك أمور بشأن آلية الدفع والتسعير والصيانة لم تُحل بعد.
 
وأضافت أن المحادثات استمرت يومين في مدينة أربيل الكردية هذا الأسبوع لم تنجح في التوصل إلى اتفاق.
 
وقال مصدر مطلع إن "الحكومة العراقية تريد استئناف الصادرات دون تقديم التزامات إلى إقليم كردستان بشأن المدفوعات ودون وضوح بشأن آلية الدفع".
 
وذكر المصدر "لا يمكننا أن نفعل ذلك. نحن بحاجة إلى رؤية واضحة بشأن الضمانات". كما أن شركات النفط العاملة في كردستان لديها أسئلة بشأن المدفوعات".
 
وبين مسؤولون تنفيذيون من دي.إن.أو النرويجية لمحللين إنه "قبل الموافقة على شحن النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان، تريد الشركة أن تفهم كيف ستحصل على الأموال مقابل عمليات التسليم المستقبلية وكيف ستستعيد 300 مليون دولار مقابل نفط سلمته قبل إغلاق خط الأنابيب".
 
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار لرويترز، إن "أنقرة لم تتلق بعد أي معلومات من بغداد بشأن استئناف الأمدادات".
 
واستئناف تشغيل الخط قد يتسبب أيضا في مشكلات داخل تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، حيث تعرضت العراق لضغوط للامتثال لحصتها في خفض الإنتاج.
 
وقد يؤدي تصدير النفط من المنطقة الكردية إلى تجاوز العراق لهدف أوبك+.
 
وقال مسؤول عراقي إن "بغداد من الممكن أن تستأنف تشغيل خط الأنابيب مع الالتزام بسياسة إمدادات أوبك+.

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