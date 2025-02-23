إليك أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

وانخفضت اسعار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149900 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس السبت 149950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.