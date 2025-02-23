فريق فني "يفحص" أنبوب التصدير استعدادا لاطلاق نفط الاقليم

وقال الوفد التفاوضي لكردستان في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم الاتفاق والتأكيد على استئناف نفط إقليم وفق الكميات المتاحة، بعد التواصل والتنسيق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية لإقليم اليوم الاحد".وأشار الى انه "تم اليوم تشكيل فريق فني مشترك لمعاينة أنبوب التصدير وبيان جاهزيتهُ، وفي هذا الشأن نؤكد على التزامنا بتنفيذ أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية".وجاء هذا الموقف، بعد اعلان الشركات النفطية العاملة في استعدادها لتصدير نفط الإقليم بشرط "توقيع اتفاق مكتوب" مع الحكومة الاتحادية ببغداد لمنع التأثيرات السياسية وضمان وصول مستحقات الشركات المالية.